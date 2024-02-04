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2025 DB Gregory Thomas updates recruitment

John Garcia, Jr.
National Recruiting Analyst
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John Garcia Jr. catches up with four-star cornerback Gregory Thomas to break down the latest in his recruitment, including interest in Miami, LSU, and Penn State.



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