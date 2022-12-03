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Brian Kelly, Malik Nabers, Mekhi Wingo | Postgame press conference

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

LSU head coach Brian Kelly along with receiver Malik Nabers and defensive tackle Mekhi Wingo addressed the media following the loss to Georgia in the SEC Championship.

Watch the press conference above.

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