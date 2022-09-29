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Brian Kelly previews LSU-Auburn | Notes & Video

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

LSU (3-1, 1-0 SEC) returns to SEC play Saturday when the Tigers travel to face Auburn (3-1, 1-0) at 6 p.m. CT at Jordan-Hare Stadium.

The game will be televised by ESPN.

Brian Kelly met with the media Thursday afternoon for the final time before the Tigers depart for Auburn Friday.

-- Running back Armoni Goodwin is out against Auburn with a “substantial” hamstring injury that needs more time to heal, Brian Kelly said in his Thursday press conference.

-- Jay Ward has practiced all week and will be in the starting lineup this weekend. BJ Ojulari will also be back this game.

-- Garrett Dellinger is out, Kelly confirmed.

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