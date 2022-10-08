News More News
{{ timeAgo('2022-10-08 15:36:00 -0500') }} football Edit

Brian Kelly takes blame for loss to Tennessee | Video

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

LSU's special teams continued to struggle Saturday against Tennessee as the Volunteers jumped out to an early 10-0 lead and never looked back.

The Tigers fell at home, 40-13.

Head coach Brian Kelly shouldered the blame for the loss and said he and his coaching staff need to do a better job coaching and preparing the team.

Watch the full press conference above.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}