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Brian Kelly talks Florida State loss, previews Southern | Press Conference

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

LSU head coach Brian Kelly met with the media Tuesday at lunchtime for his weekly in-season press conference. After watching the tape from Sunday's loss, Kelly discussed the Florida State game and looked ahead to this weekend's home game against Southern.

Watch the video press conference above.

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