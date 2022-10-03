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Brian Kelly talks Tennessee; 'Heart and fight' won't be enough | Video

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

LSU head coach Brian Kelly spoke Monday about the 11 a.m. game against Tennessee this Saturday in Death Valley and recapped the Auburn win.

Watch the video above.

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