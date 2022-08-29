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Brian Kelly will not name starting QB publicly | Press Conference

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

LSU plays Florida State Sunday night in the Caesars Superdome.

The Seminoles have already played their first game with a 47-7 win over Duquesne -- a tactical advantage the 'Noles have over LSU, according to head coach Brian Kelly.

So in return, Kelly will not publicly name the starting quarterback who will lead LSU into Week 1.

Watch Kelly's full Monday press conference above.

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