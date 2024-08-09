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Chris Hilton's journey has been long and hard, but he's ready for stardom
Luke Hubbard
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Death Valley Insider
Analyst
Chris Hilton was one of the top receiving prospects in the 2021 class. He ranked as the No. 13 receiver in the nation and the No. 70 overall player in his class, but his career hasn't started the w...
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