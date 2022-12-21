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Early Signing Period | A running list of the 2023 signees

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

The Early Signing Period runs from Wednesday to Friday and we're expecting the LSU Tigers to sign 25 high schoolers in that period.

We will post and update as each signing becomes official.

OFFICIAL SIGNEES

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