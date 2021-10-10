Former LSU players react to 'painful' loss to Kentucky
From start to finish, Kentucky controlled the game and pushed LSU around at the line of scrimmage as the No. 16 Wildcats easily handled the Tigers, 42-21, Saturday night at Kroger Field.
Below are some game responses from former LSU players:
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