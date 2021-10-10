 TigerDetails - Former LSU players react to 'painful' loss to Kentucky
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Former LSU players react to 'painful' loss to Kentucky

Julie Boudwin • TigerDetails
Staff Writer
@Julie_Boudwin

From start to finish, Kentucky controlled the game and pushed LSU around at the line of scrimmage as the No. 16 Wildcats easily handled the Tigers, 42-21, Saturday night at Kroger Field.

Below are some game responses from former LSU players:

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