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Former LSU track star Sha’Carri Richardson wins gold with Team USA

Tina Howell • Death Valley Insider
Writer
@TinaHowellNOLA
Tina joined Rivals covering the LSU Tigers in April 2024. She is also the Editor-in-Chief of Canal Street Chronicles covering the Saints and an events writer and photographer for Newsbreak.

Former LSU track star Sha’carri Richardson has won a gold medal as a part of the women's 4X100m relay team for Team USA in Paris.

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The relay team featured Gabby Thomas, Melissa Jefferson, Twanisha Terry and Richardson as the anchor. Team USA had a slow start on a wet track in rainy conditions, but Richardson's blazing speed made up enough ground to help them bring home gold, recording a season-best 41.78 seconds.

This is Richardson's second medal in the 2024 Olympics. She earned a silver medal in the women's 100-meter dash earlier this week.




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