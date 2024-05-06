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Former LSU WR Odell Beckham Jr. has signed with the Dolphins

Tina Howell • Death Valley Insider
Writer
@TinaHowellNOLA
Tina joined Rivals covering the LSU Tigers in April 2024. She is also the Editor-in-Chief of Canal Street Chronicles covering the Saints and an events writer and photographer for Newsbreak.

OBJ is headed to Florida. Per reports, the Miami Dolphins have signed Odell Beckham Jr. to a one-year deal that will be worth up to $8.25 million.

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The former LSU WR was drafted by the New York Giants in the first round of the 2014 NFL draft. (12th overall) His rookie season with the Giants was an explosive one, finishing with 91 receptions, 1,305 yards and 12 touchdowns in just 12 games. He was named the AP Offensive Rookie of the Year and received the Pro Football Writers Association's award for Offensive Rookie of the Year. Beckham later moved on to the Cleveland Browns and Los Angeles Rams, where he earned his first Super Bowl championship and most recently, the Baltimore Ravens.

Beckham now joins Tyreek Hill and Jaylen Waddle, further strengthening the Dolphins' receiving core.

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