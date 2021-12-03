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{{ timeAgo('2021-12-03 14:27:17 -0600') }} football Edit

Four-star LB Harold Perkins discusses top three

David Berry and Adam Gorney
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Adam Gorney sits down with 2022 linebacker Harold Perkins to break down his top three of LSU, Texas A&M and Texas.



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