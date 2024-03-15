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Four-star RB James Simon recaps LSU visit; previews next trip
Kenny Van Doren
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Death Valley Insider
Recruiting Analyst
Kenny covers LSU recruiting for Rivals. He is a 2023 graduate of the University of Missouri, where he covered the 2022 Missouri football team for the Columbia Missourian.
A week ago, James Simon trimmed his list. The four-star running back — who has been highly sought out by surrounding state schools — announced he will only be considering Alabama, Louisiana Tech, L...
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