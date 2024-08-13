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Garrett Nussmeier talks fall camp, LSU's offensive line and more
Luke Hubbard
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Death Valley Insider
Analyst
Garrett Nussmeier is an anomaly in college athletics in 2024. In today's college football world, if a player doesn't start by the end of their second year, they almost always enter the portal in se...
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