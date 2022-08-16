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A healthy Garrett Nussmeier talks QB battle, Myles Brennan and more | Video

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

LSU redshirt freshman Garrett Nussmeier spoke to the media Tuesday afternoon about the battle with Arizona State transfer Jayden Daniels, Myles Brennan leaving the team, being 100 percent healthy and much more.

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