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In Year 2 of Mulkey era, LSU captures its first basketball title | Photos

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

LSU defeated Iowa Sunday afternoon, 102-85, to bring home the first basketball championship to Baton Rouge.

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