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Is Kyren Lacy the next man up in LSU's long line of great receivers?
Luke Hubbard
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Death Valley Insider
Analyst
There's been a lot of talk this offseason about how LSU is going to replace the nation's leaders in receiving yards and receiving touchdowns this year. Malik Nabers and Brian Thomas Jr. are both pr...
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