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Lady Tigers to play Grambling State in Bossier City on December 8th

Tina Howell • Death Valley Insider
Writer
@TinaHowellNOLA
Tina joined Rivals covering the LSU Tigers in April 2024. She is also the Editor-in-Chief of Canal Street Chronicles covering the Saints and an events writer and photographer for Newsbreak.

LSU has announced an agreement that will allow them to play Grambling State at the Brookshire Grocery Arena in Bossier City on December 8th, 2024. The agreement, made in conjunction with Russ Potts Productions Inc. and the Shreveport-Bossier Sports Commission will allow guard Mikaylah Williams to play in her hometown. The reigning SEC Freshman of the Year attended Parkway High School in Bossier City.

Coach Kim Mulkey said, "We could not be more excited to bring LSU to Mikaylah’s hometown of Bossier City in December to play Grambling State. Mikaylah grew up there, and it is always special to be able to bring one of our players back to play in their hometown."

Tickets for the December 8th game will go on sale later this summer.

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