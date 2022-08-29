News More News
{{ timeAgo('2022-08-29 11:52:59 -0500') }} football Edit

Live Updates: Brian Kelly's Week 1 Monday press conference

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

It's officially game week in Baton Rouge.

The first game of the season takes place this weekend as Brian Kelly & Co. will travel an hour south to New Orleans to face Florida State (1-0) Sunday at 6:30 p.m. at the Caesars Superdome and airing on TV on ABC.

The Kelly era is underway Monday as the head coach has his first in-season press conference around lunchtime.

Click the link below to follow along with our updates.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}