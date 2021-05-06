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football
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LSU 2022: Jimmy's May recruiting class projection
Jimmy Smith
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TigerDetails
Publisher/Analyst
LSU's 2022 recruiting class was the No. 1 overall group in the Rivals team recruiting rankings with 13 commitments, but was jumped by Ohio State on Wednesday morning following a commitment to the B...
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