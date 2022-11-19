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LSU adds commitment to 2024 class with Wallace Foster

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

Early in the first quarter of LSU’s home game against UAB, the Tigers got some good off the field news

LSU picked up another commitment this time in the Class of 2024 with Warren Easton defensive back Wallace Foster.

Foster, ranked as a four-star cornerback, is the eighth commit in the Tigers’ 2024 class. As of now, LSU has the No. 2 recruiting class, per Rivals.

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