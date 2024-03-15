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LSU Baseball: Observations from LSU's 10-4 loss to Mississippi State
Jefferson D. Powell
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Death Valley Insider
Publisher
LSU opened SEC play with a road trip to Starkville, Mississippi to take on the Mississippi State Bulldogs and things did not go as planned for Jay Johnson and the Tigers. Mississippi State used a p...
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