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LSU, Brian Kelly preps for Florida | Press Conference

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

LSU (4-2) and its head coach Brian Kelly have watched the film of the tough loss against Tennessee and now it's time to look ahead to Week 7 and Florida (4-2).

The Tigers will play a Saturday night primetime game in The Swamp, which is never an easy environment to go into. The game starts at 6 p.m. CT on ESPN.

Watch Kelly's Monday press conference below:

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