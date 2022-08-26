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LSU DE commit Joshua Mickens | Scouting Breakdown

Jimmy Smith
Publisher

Tiger Details publisher Jimmy Smith gives the complete breakdown on LSU defensive end Joshua Mickens' skills. From his ability to bend and get around the tackle to his closing speed.

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