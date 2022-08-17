 TigerDetails - LSU fall scrimmage report from TigerDetails' Ron Higgins
News More News
{{ timeAgo('2022-08-17 15:39:55 -0500') }} football Edit

LSU fall scrimmage report from TigerDetails' Ron Higgins

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

TigerDetails columnist Ron Higgins gives his thoughts on Wednesday's scrimmage.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}