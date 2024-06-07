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LSU freshman Steven Milam invited to USA Baseball Training Camp

Tina Howell • Death Valley Insider
Writer
@TinaHowellNOLA
Tina joined Rivals covering the LSU Tigers in April 2024. She is also the Editor-in-Chief of Canal Street Chronicles covering the Saints and an events writer and photographer for Newsbreak.

LSU's second baseman Steven Milam has been invited to the USA Baseball Collegiate National Team Training Camp. The freshman will join a group of 56 premier non-draft-eligible college players for a two-game Stars vs. Stripes intra-squad series in Cary, NC on June 26th and 27th.

Milam finished his freshman season batting .326 (72-for-221) with 12 doubles, 3 triples, 8 homers, 40 RBI, 51 runs, and 7 stolen bases. He was named to both the SEC All-Tournament team and NCAA Regional All-Tournament team.

USA Baseball will name the final Collegiate National Team inclusive of an International Friendship Series roster and a Summer League Tour roster following Training Camp on June 29th.

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