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LSU in line for a fall visit from Jaden Toombs
Rob Cassidy
Basketball Recruiting Director
One of the highest upside bigs in the class of 2025, Jaden Toombsis forced to be reckoned with on the glass and in the post. His fluidity, athleticism and agility suggest the 6-foot-10 center has s...
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