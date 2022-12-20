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football
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LSU lands Oregon transfer Bradyn Swinson
Julie Boudwin
•
TigerDetails
Managing Editor
Oregon defensive lineman transfer Bradyn Swinson is the newest LSU Tiger. He announced his commitment Tuesday night.
Swinson, who will fill that JACK/OLB role, visited LSU the weekend of Dec. 16 and was hosted by Maason Smith.
A former three-star recruit, Swinson played in 30 games over three seasons with the Ducks, recording 35 total tackles, 5.5 tackles for loss and three sacks.
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Swinson's best season came in 2021 when made 24 tackles and was credited with all three career sacks. He had a limited in 2022, with just eight tackles and 144 total snaps.
The 6-foot-4 and 235 pound player out of Douglasville (Ga.) Chapel Hill signed with Oregon in December of 2019. He was the Georgia's 55th-ranked recruit in 2020.
Swinson was recruited to Arizona State by Jamar Cain, LSU's current DL coach.
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