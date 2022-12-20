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LSU lands Oregon transfer Bradyn Swinson

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

Oregon defensive lineman transfer Bradyn Swinson is the newest LSU Tiger. He announced his commitment Tuesday night.

Swinson, who will fill that JACK/OLB role, visited LSU the weekend of Dec. 16 and was hosted by Maason Smith.

A former three-star recruit, Swinson played in 30 games over three seasons with the Ducks, recording 35 total tackles, 5.5 tackles for loss and three sacks.


Swinson's best season came in 2021 when made 24 tackles and was credited with all three career sacks. He had a limited in 2022, with just eight tackles and 144 total snaps.

The 6-foot-4 and 235 pound player out of Douglasville (Ga.) Chapel Hill signed with Oregon in December of 2019. He was the Georgia's 55th-ranked recruit in 2020.

Swinson was recruited to Arizona State by Jamar Cain, LSU's current DL coach.

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