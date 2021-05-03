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football
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LSU offer means a lot to speedy Baton Rouge RB Kaleb Jackson
Julie Boudwin
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TigerDetails
Staff Writer
Liberty Magnet running back Kaleb Jackson's recruitment is just starting to takeoff with recent offers from Florida Sate and hometown LSU.Jackson's high school is practically on LSU's campus so nee...
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