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LSU Opponent Spotlight: USC
Luke Hubbard
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Death Valley Insider
Analyst
Today, we're kicking off a new series where we'll go through LSU's 2024 opponents and spotlight each team. Obviously, we're going to get things started with USC since the Tigers will travel to Las ...
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