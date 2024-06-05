PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
LSU pitcher Aiden Moffett decides to enter transfer portal
Tina Howell
•
Death Valley Insider
Writer
Tina joined Rivals covering the LSU Tigers in April 2024. She is also the Editor-in-Chief of Canal Street Chronicles covering the Saints and an events writer and photographer for Newsbreak.
LSU pitcher Aiden Moffett has decided to enter the transfer portal after playing two seasons for the Tigers. Moffett made the announcement today via his Twitter/X account that he had recently entered his name in the transfer portal with the message "Forever LSU."
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGhhdmUgcmVjZW50bHkgZW50ZXJlZCBteSBuYW1lIGluIHRoZSB0
cmFuc2ZlciBwb3J0YWwuPGJyPkZvcmV2ZXIgTFNV8J+SnDwvcD4mbWRhc2g7
IEFpZGVuIE1vZmZldHQgKEBBaWRlbk1vZmZldHQxKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FpZGVuTW9mZmV0dDEvc3RhdHVzLzE3OTg0NTUw
NDUyNDExNjM5MTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSA1LCAyMDI0
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
The right-handed pitcher is from Mount Olive, Mississippi. In 2023, Moffett pitched in just one game for the Tigers, but saw significantly more playing time in 2024. He pitched in 16 games, where he went 0-1 with 21 strikes and 12 walks for a 5.60 ERA.
Moffett has two years of eligibility remaining.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIx
NDIwMzQ1MjYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2xzdS5yaXZhbHMuY29tL25l
d3MvbHN1LXBpdGNoZXItYWlkZW4tbW9mZmV0dC1kZWNpZGVzLXRvLWVudGVy
LXRyYW5zZmVyLXBvcnRhbCIsCiAgICBjc19mcGlkOiAnKm51bGwnLAogICAg
Y3NfZnBpdDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZG06ICcqbnVsbCcsCiAgICBj
c19mcGR0OiAnKm51bGwnCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFy
IHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBk
b2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMu
YXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZl
cnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVy
c2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9j
cy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7
CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQx
NDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGbHN1LnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJG
bHN1LXBpdGNoZXItYWlkZW4tbW9mZmV0dC1kZWNpZGVzLXRvLWVudGVyLXRy
YW5zZmVyLXBvcnRhbCZjNT0yMTQyMDM0NTI2JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3Vj
ZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0t
PgoKCg==