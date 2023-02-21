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LSU QB commit Colin Hurley | Recruiting Podcast

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

TigerDetails' Julie Boudwin was joined by LSU quarterback commitment Colin Hurley in this week's recruiting podcast.

-- When did he know the Tigers were the team for him?

-- His desire to be great and win a natty

-- The early LSU 2024 class

-- And much more

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