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LSU Recruiting: John Garcia, Jr. talks Underwood, Williams and more

Kenny Van Doren • Death Valley Insider
Recruiting Analyst
@thevandalorian
Kenny covers LSU recruiting for Rivals. He is a 2023 graduate of the University of Missouri, where he covered the 2022 Missouri football team for the Columbia Missourian.
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Rivals.com national college football recruiting analyst John Garcia, Jr. joins Kenny Van Doren on Death Valley Insider to talk about the latest on LSU's recruiting class ranking for 2025. Five-star Julian Lewis reclassified from the Class of 2026 on Tuesday, pushing Bryce Underwood to No. 2 at the quarterback position.

The two also dig into the latest on five-star wide receiver Ryan Williams and his upcoming visit to Baton Rouge on Wednesday, weather permitting. They wrap up with a conversation on Under Armour All-Americans Terry Bussey and Dominick McKinley and how both improved their respective stocks in Orlando, Florida earlier this month.

Follow John Garcia, Jr. on X, Instagram and Threads @johngarcia_jr.

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