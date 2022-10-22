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LSU's Brian Kelly postgame press conference after beating Ole Miss

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

No. 7 Ole Miss came out hot and scored 17 points in its first three drives then the real LSU showed up.

The Tigers, led by Jayden Daniels, scored 42 of the last 45 points in this game as they completely dismantled the Rebels, 45-20.

Watch Brian Kelly's postgame press conference in the video above.

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