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Mississippi State head coach Zach Arnett on LSU loss

Jefferson D. Powell • Death Valley Insider
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@JeffersonPowell

Mississippi State head coach Zach Arnett's postgame press conference following LSU's 41-14 win over Mississippi State in Starkville.

Video courtesy of Bulldog Blitz on the Rivals.com network.

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