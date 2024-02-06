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NSD: Can LSU flip five-star Terry Bussey?

Kenny Van Doren • Death Valley Insider
Recruiting Analyst
@thevandalorian
Kenny covers LSU recruiting for Rivals. He is a 2023 graduate of the University of Missouri, where he covered the 2022 Missouri football team for the Columbia Missourian.

Adam Gorney checks in with Death Valley Insider recruiting analyst Kenny Van Doren to discuss LSU's recruiting class ahead of the Late Signing Period, including whether the Tigers can land athlete Terry Bussey.

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