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Observations from LSU's 13-6 win over Wofford to keep their season alive
Luke Hubbard
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Death Valley Insider
Analyst
The LSU Tigers and Wofford Terriers met in the opening round of the Chapel Hill regional with the Tigers coming out on top, but after the Tigers lost their second round game against UNC and the Ter...
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