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Observations from LSU's 4-3 loss to Tennessee in SEC Championship
Luke Hubbard
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Death Valley Insider
Analyst
The LSU Tigers and Tennessee Volunteers met in the 2024 SEC Baseball Championship. It has been a tale of two seasons for these two squads; Tennessee finished as the SEC regular season champions whi...
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