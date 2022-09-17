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Photo Gallery: LSU beats Mississippi State

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

LSU defeated Mississippi State, 31-16, Saturday night in Tiger Stadium to move to 2-1 on the season.

It was the first SEC win for Brian Kelly.

Look at our photo gallery above.

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