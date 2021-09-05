 TigerDetails - Photo Gallery: LSU vs. UCLA
News More News
{{ timeAgo('2021-09-05 09:33:20 -0500') }} football Edit

Photo Gallery: LSU vs. UCLA

Julie Boudwin • TigerDetails
Staff Writer
@Julie_Boudwin

Above is the photo gallery of LSU's season-opening loss to UCLA.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}