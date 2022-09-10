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Photo Gallery: Photos from LSU vs. Southern

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

LSU hosted Southern Saturday night in Tiger Stadium for the very first time. Check out the photos from the game action.

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