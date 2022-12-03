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{{ timeAgo('2022-12-03 19:04:25 -0600') }} football Edit

Photos from the SEC Championship

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

LSU fought but couldn't overcome the juggernaut that is Georgia.

The Bulldogs clinched the SEC title, 50-30.

Take a look at the photos above.

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