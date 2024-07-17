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Previously committed to Texas A&M, Cooper Williams commits to LSU

Tina Howell • Death Valley Insider
Writer
@TinaHowellNOLA
Tina joined Rivals covering the LSU Tigers in April 2024. She is also the Editor-in-Chief of Canal Street Chronicles covering the Saints and an events writer and photographer for Newsbreak.

LSU lands another one. Pitcher Cooper Williams, who was previously committed to Texas A&M, has had a change of heart. He announced via social media that, after much discussion and prayers, he had decided to commit to LSU.

The Alvin High School left-handed pitcher is considered one of the top prospects in Texas, ranked No. 2 in the state. This is LSU's second flip from A&M today, with shortstop Ethan Claus decommitting earlier today.

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