LSU lands another one. Pitcher Cooper Williams, who was previously committed to Texas A&M, has had a change of heart. He announced via social media that, after much discussion and prayers, he had decided to commit to LSU.
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The Alvin High School left-handed pitcher is considered one of the top prospects in Texas, ranked No. 2 in the state. This is LSU's second flip from A&M today, with shortstop Ethan Claus decommitting earlier today.