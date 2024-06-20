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Rivals250 OL Carius Curne breaks down his commitment to LSU
Jefferson D. Powell
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Death Valley Insider
Publisher
Fresh off an official visit to Baton Rouge last weekend, Rivals250 offensive lineman Carius Curne has announced his commitment to LSU on Thursday morning. The Marion (AR) product gives the Tigers 1...
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