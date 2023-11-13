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Sights & Sounds: LSU WBB vs Queens

Trevor Dunne • Death Valley Insider
Multimedia Specialist
@TrevDunne

Relive LSU's 112-55 win over Queens on Thursday night with our Sights and Sounds feature giving you a taste of what it was like on the floor for LSU's big win.

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