WOMEN'S BASKETBALL

10/21 - LSU: 99 vs EAST TEXAS BAPTIST: 26 (EXH) In the first exhibition of the season, No. 1 LSU battled and defeated East Texas Baptist Thursday night in the PMAC 99-26. Flau’jae Johnson led the Tigers with 18 points, Sa’Myah Smith led with 12 rebounds, and Angel Reese led with three assists. LSU was a clean 50-percent from the field during the game and led from start to finish. The Tigers limited ETBU to 18.9-percent shooting and forced 39 turnovers which they scored 34 points off of.

CROSS COUNTRY

10/27 - SEC Championships LSU women's cross country team finished 10th and the men's team finished 11th at the SEC Championship at the West Charwood Golf Course in Columbia. For the women, Ella Chesnut led the Tigers in 35th place coming in at the time of 21:03.3 scoring 35 points. Michaela Rose took 42nd place, scoring 41 points and a time of 21:16.2. Montana Monk was the last Tiger to close out the top 50 for women's cross country, scoring 41 points with a time of 21:28.3. Men's cross country was able to finish 11th overall, scoring 370 points. Hugh Carlson finished 75th overall, scoring 67 points and a time of 25:22.0 and Tyler Steves in 80th scoring 70 finishing at 25:29.7.

WOMEN'S GOLF

10/23 - THE ALLY (DAY 1) West Point, Miss. (Old Waverly GC) 9:00 AM CT On Monday at the Old Waverly Golf Club in West Point, Mississippi in the first round of The Ally, the Tigers stood in fifth overall, finishing 7-under par in the final six holes. Latanna Stone was 4-under on holes 13-18, Carla Tejedo was 2-under, Jordan Fischer was 1-under and Edit Hertzman even on the final six holes. In the individual competition Fischer stands in a tie for eighth led by Caroline Craig of Indiana and Surapa Janthamunee of Mississippi State at 5-under 67. 10/24 - THE ALLY (DAY 2) West Point, Miss. (Old Waverly GC) 9:00 AM CT After two rounds at The Ally at Old Waverly Golf Club in West Point, Mississippi the Tigers found themselves making a three spot jump landing in second place overall. Senior Carla Tejedo posted a four-birdie, 2-under par round of 70 to finish 36 holes at even par 144 (74-70), Sophomore Taylor Riley had four birdies as well in a 1-under round of 71 and is at 2-over par 146 (75-71). Riley, Tejedo, Latonna Stone who counted a 3-over round of 75, and Jordan Fischer with a 4-over total, are top 20 in the individual competition. 10/25 - THE ALLY (DAY 3) West Point, Miss. (Old Waverly GC) 9:00 AM CT LSU women's golf season closed with a fifth place finish in The Ally at Old Waverly Golf Club in West Point, Mississippi. Four players finished in the top 24 which included Carla Tejedo who finished T10 with a 3-over par 219 for the 54 holes. Latanna Stone who moved up seven spots with a round of 73 to finish T13 at 5-over 221. Taylor Riley also in the top 20 at T17 at 6-over 222. Freshman Jordan Fischer, playing her first career tournament for LSU, finished T24 at 7-over 223 with rounds of 71-76-76.

SOCCER

10/26 - SEC Tournament In the first round of the 2023 SEC Tournament LSU fell to Kentucky in a penalty shootout by a 4-2 margin on Sunday afternoon inside Ashton Brosnaham Soccer Complex. “We are obviously really disappointed to lose on penalties. It’s a tough way to exit any tournament,” head coach Sian Hudson said. “We had some big moments in the game, in particular the goal we scored that got called back for offsides, a good chance for Rammie Noel from a slip ball by Taylor Dobles, Ida’s shot from the top of the box and also a header for Baker when she got rattled by the keeper.” Goalkeeper Mollee Swift finished with five saves, which played a huge part in the scoreless battle.

WOMEN'S TENNIS

10/27 - ITF TYLER 80K Day one of the Roberta Alison Fall Classic, hosted by the University of Alabama at the Alabama Tennis Stadium took place Friday afternoon. Freshmen Emma Grant and Carina Holguin secured their first singles win of their collegiate career. Grant faced UTC’s Emma Pedretti and won 6-3 to clinch it in straight sets. Holguin took down Samford’s Annie Holt in straight sets by a score of 6-2.

10/28 - ITF TYLER 80K On the final day of the Roberta Alison Fall Classic LSU women’s tennis sophomore Caroline Arnold and freshman Emma Grant picked up singles wins. Grant faced Alabama’s Ansley Cheshire. Grant took an early lead in the first set and continued to clinch a straight set win and grab her second singles win of the weekend, 6-3.

VOLLEYBALL

10/27 - LSU: 0 vs KENTUCKY: 3 LSU volleyball falls to Kentucky in a three set match of "Prowloween" Weekend Friday night at the Pete Maravich Assembly Center. Outside hitter Jurnee Robinson led the Tigers with 11 kills, following is middle blocker Anita Anwusi with eight kills and a seas-high .667 hitting percentage. Libero Erin Carmichael led the team with two aces and six digs. Setter Maddie Waak also finished six digs and added 19 assists.

10/29 - LSU:3 vs SOUTH CAROLINA: 0 Sunday afternoon at the Pete Maravich Assembly Center LSU volleyball claimed its second sweep of SEC opponent, South Carolina, in a three-match span. Outside hitter Jurnee Robinson had a match-high 10 kills, three blocks, two aces, and six digs. Middle blocker Alexis Roberson had career-highs of nine kills and a .375 hitting percentage. Right side Ellie Echter also finished with career-highs of nine kills and a .692 hitting percentage. Following is Paige Flickinger with a career-high of five aces and had six kills with a match-high eight digs.

