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football
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Utah's No. 1 prospect, Lander Barton, interested in camping at LSU
Julie Boudwin
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TigerDetails
Staff Writer
Like many other 2022 recruits in the country, Lander Barton, the No. 1 ranked prospect in Utah, is trying to figure out his summer schedule and which schools he will take official visits to this fa...
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