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Video | Brian Kelly postgame press conference after Mississippi State

Julie Boudwin • TigerDetails
Managing Editor
@Julie_Boudwin

LSU defeated Mississippi State, 31-16, Saturday night in Tiger Stadium. Watch Brian Kelly's postgame press conference above.

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