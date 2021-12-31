 TigerDetails - Watch Will Campbell, Emery Jones, Bo Bordelon at UA Day Two 1-on-1s
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Watch Will Campbell, Emery Jones, Bo Bordelon at UA Day Two 1-on-1s

Julie Boudwin • TigerDetails
Staff Writer
@Julie_Boudwin

Watch the best reps from Team Icon's offensive and defensive linemen during day two of practice at the Under Armour All-America Game in Orlando.

Featured prospects:

Shemar Stewart

Tyler Booker

Will Campbell - LSU signee

Kenyatta Jackson

Emery Jones - LSU signee

Justice Finkley

Kelvin Banks

Bo Bordelon - LSU signee

Derrick Moore

Drew Shelton


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